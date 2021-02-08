رياضة

إحصائية جديدة تؤكد هيمنة ميسي على تاريخ كرة القدم

Lebanon 24
08-02-2021 | 09:00
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كشفت إحصائية جديدة أعدها الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن هيمنة أسطورة برشلونة الإسباني ليونيل ميسي على تاريخ كرة القدم خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وأعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS)، أمس الأحد، عن فوز ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم عن العقد الأخير.

وأكد الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء أن فوز ميسي جاء بناء على تصويت أعضاء الاتحاد في 150 دولة عبر العالم.

بينما حل البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر لاعب تهديفا في تاريخ كرة القدم، في المركز الثاني من القائمة، وفقا لشبكة "ESPN".
 
وشملت القائمة المكونة من 10 لاعبين 8 نجوم آخرين مثل نيمار وروبرت ليفاندوفسكي.

وجاء ترتيب أفضل 10 لاعبين على النحو التالي:
ليونيل ميسي (برشلونة - الأرجنتين)
كريستيانو رونالدو (يوفنتوس - البرتغال)
أندرياس إنييستا (فيسيل كوبي - إسبانيا)
نيمار دا سيلفا (باريس سان جيرمان - البرازيل)
سيرخيو راموس (ريال مدريد - إسبانيا)
مانويل نوير (بايرن ميونخ - ألمانيا)
روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - بولندا)
جيانلويجي بوفون (يوفنتوس - إيطاليا)
زلاتان إبراهيموفيتش (ميلان - السويد)
لوكا مودريتش (ريال مدريد - كرواتيا)
المصدر: سبوتنيك
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