مورينيو: كين سيحطم كل الأرقام القياسية مع توتنهام

أعرب مدرب توتنهام هوتسبير الإنكليزي، جوزيه مورينيو، عن سعادته بفوز فريقه ضيفه وست بروميتش بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 23 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات موقع "توتنهام نيوز"، إن فريقه أظهر سيطرة كبيرة على المباراة وكان يستطيع إنهائها من الشوط الأول.وأضاف سبشيال وان، "بين الشوطين تحلينا بالثقة وتمتعنا بالإيجابية، تحدثت مع اللاعبين لمدة دقيقة واحدة فقط، كنا نسير في الطريق الصحيح".وتابع مورينيو: "هاري كين لاعب خاص في تاريخ النادي، سيحطم كل رقم قياسي ممكن، قدمنا عروضا فردية جيدة للغاية اليوم".واختتم: "بنهاية الموسم سنحظى بالحقيقة، سنتواجد في المكان الذي ننتمي إليه والذي نستحقه".وعاد مهاجم إنكلترا بشكل أسرع من المتوقع، بعدما غاب عن آخر مباراتين بسبب إصابة في الكاحل، ونجح في هز الشباك.وبعد إهدار أكثر من فرصة قبل الاستراحة، سجل كين الهدف في الدقيقة 54 ليتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي توتنهام عبر تاريخه إلى جانب بوبي سميث برصيد 208 أهداف.وبعد أربع دقائق، أضاف سون هيونج-مين الهدف الثاني لتوتنهام بعد مجهود كبير من زميله لوكاس مورا.وتقدم توتنهام إلى المركز الثامن برصيد 36 نقطة من 22 مباراة.