رياضة

في نهائي مثير.. المغرب يفوز على مالي ويحتفظ بلقب بطل أمم أفريقيا للمحليين

Lebanon 24
08-02-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-791881-637483741343508825.jpg
Doc-P-791881-637483741343508825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفظ المغرب بلقب بطل أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم بفوزه على مالي 2-صفر في المباراة النهائية الأحد في ياوندي امام نحو 10 آلاف متفرج سمح لهم بمتابعة اللقاء.

وكانت المواجهة بين المغرب صاحب أقوى هجوم مع 13 هدفاً ومالي صاحبة أقوى دفاع (دخل مرماها 3 أهدف).

وبعد أن صمد المنتخب المالي لقرابة الساعة امام منافسه، تلقت شباكه الهدف الأول بواسطة كرة رأسية رائعة لسفيان البوفطيني اثر تمريرة متقنة من عمر النمساوي (69).

 ونجح قائد المغرب أيوب الكعبي في إضافة الهدف الثاني بعد 10 دقائق من الأول من كرة رأسية أيضا من ركلة ركنية.

وكانت مالي أهدرت اخطر فرصة عندما انفرد موسى بالو بالحارس المغربي انس زنيتي الذي تصدى لمحاولته ببراعة (64).

وطرد الحكم لاعب منتخب مالي إيساكا ساماكي في الثواني الأخيرة لدوسه على كاحل أحد اللاعبين المغاربة.

وكان المغرب توج بطلاً على أرضه عام 2018، في حين منيت مالي بخسارتها الثانية في النهائي بعد نسخة عام 2016.

واختير زنيتي أفضل حارس في البطولة في حين نال زميله سفيان رحيمي لقبي أفضل لاعب وأفضل هداف مع 5 اهداف.
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
15:00 | 2021-02-08
09:00 | 2021-02-08
06:00 | 2021-02-08
23:00 | 2021-02-07
21:16 | 2021-02-07
21:00 | 2021-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website