20
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
في نهائي مثير.. المغرب يفوز على مالي ويحتفظ بلقب بطل أمم أفريقيا للمحليين
Lebanon 24
08-02-2021
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفظ المغرب بلقب بطل أمم إفريقيا للاعبين المحليين لكرة القدم بفوزه على مالي 2-صفر في المباراة النهائية الأحد في ياوندي امام نحو 10 آلاف متفرج سمح لهم بمتابعة اللقاء.
وكانت المواجهة بين المغرب صاحب أقوى هجوم مع 13 هدفاً ومالي صاحبة أقوى دفاع (دخل مرماها 3 أهدف).
وبعد أن صمد المنتخب المالي لقرابة الساعة امام منافسه، تلقت شباكه الهدف الأول بواسطة كرة رأسية رائعة لسفيان البوفطيني اثر تمريرة متقنة من عمر النمساوي (69).
ونجح قائد المغرب أيوب الكعبي في إضافة الهدف الثاني بعد 10 دقائق من الأول من كرة رأسية أيضا من ركلة ركنية.
وكانت مالي أهدرت اخطر فرصة عندما انفرد موسى بالو بالحارس المغربي انس زنيتي الذي تصدى لمحاولته ببراعة (64).
وطرد الحكم لاعب منتخب مالي إيساكا ساماكي في الثواني الأخيرة لدوسه على كاحل أحد اللاعبين المغاربة.
وكان المغرب توج بطلاً على أرضه عام 2018، في حين منيت مالي بخسارتها الثانية في النهائي بعد نسخة عام 2016.
واختير زنيتي أفضل حارس في البطولة في حين نال زميله سفيان رحيمي لقبي أفضل لاعب وأفضل هداف مع 5 اهداف.
المصدر: سكاي نيوز عربية
الأكثر قراءة
ميشال حايك يصيب من جديد.. وهذه المرة بـ"تفاهم مار مخايل" (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يصيب من جديد.. وهذه المرة بـ"تفاهم مار مخايل" (فيديو)
17:59 | 2021-02-07
07/02/2021 05:59:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
قرار هام من وزير التربية.. إليكم تفاصيله
19:26 | 2021-02-07
07/02/2021 07:26:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو عفوي.. نانسي عجرم ترقص لفرقتها الموسيقية
Lebanon 24
فيديو عفوي.. نانسي عجرم ترقص لفرقتها الموسيقية
18:00 | 2021-02-07
07/02/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة ليلية لبهاء الحريري
Lebanon 24
إطلالة ليلية لبهاء الحريري
00:57 | 2021-02-08
08/02/2021 12:57:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هام جداً.. هذا ما كشفه وزير التربية عن الإمتحانات الرسمية لهذا العام
Lebanon 24
هام جداً.. هذا ما كشفه وزير التربية عن الإمتحانات الرسمية لهذا العام
22:41 | 2021-02-07
07/02/2021 10:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
15:00 | 2021-02-08
مورينيو: كين سيحطم كل الأرقام القياسية مع توتنهام
09:00 | 2021-02-08
إحصائية جديدة تؤكد هيمنة ميسي على تاريخ كرة القدم
06:00 | 2021-02-08
إبراهيموفيتش يواصل تحطيم الأرقام بعمر 39.. ويتخطى الـ500
23:00 | 2021-02-07
"الشباب" يستعيد صدارة الدوري السعودي برباعية في شباك "الرائد"! (فيديو)
21:16 | 2021-02-07
الدوري الإنكليزي.. "مان سيتي" يقسو على "ليفربول" برباعية في أرضه!
21:00 | 2021-02-07
بأقدام مصرية.. "غلطة سراي" يحسم "ديربي اسطنبول" (فيديو)
فيديو
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
Lebanon 24
طلبوا 400 ألف دولار.. تفاصيل مثيرة عن اختطاف رجل أعمال خليجي في تركيا (فيديو)
11:30 | 2021-02-07
08/02/2021 15:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
Lebanon 24
فيديو نادر.. عزت العلايلي يكشف أسراراً من حياته الخاصة
18:00 | 2021-02-06
08/02/2021 15:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "إنتر" إلى الصدارة موقتاً من بوابة "فيورنتينا" (فيديو)
15:00 | 2021-02-06
08/02/2021 15:30:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact