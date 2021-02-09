رياضة

"لا مكافآت".. أول تعليق من الأهلي بعد لقاء بايرن ميونيخ

Lebanon 24
09-02-2021 | 09:00
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استطاع نادي بايرن ميونخ الألماني ان يفوز على فريق الأهلي المصري بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

 

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة نادي أونال تيغريس المكسيكي، في نهائي البطولة، مساء الخميس، بينما يقابل الأهلي نادي بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركز الثالث، في نفس اليوم.

 

ورغم الخسارة، احتفت جماهير القلعة الحمراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بلاعبي الفريق، مشيدين بالأداء المشرف لهم أمام بطل أوروبا.

 

من جانبه، يقول جمال جبر المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي إن الفريق المصري نجح في تقديم أداء قوي أمام العملاق البافاري، مؤكدًا أن هناك فارقا كبيرا بين مستوى الفريقين فنيًا، "ولهذا السبب يمكن اعتبار الهزيمة منطقية".

 

وأضاف جبر لموقع سكاي نيوز عربية: "نقدر جهود اللاعبين، وقدمنا مستوى مشرفا، وكنا نأمل في إسعاد الجماهير بالمدرجات بتحقيق نتيجة أفضل، لكن الفريق الألماني يعد الأقوى في العالم حاليًا، ولا يمكن أن نلوم اللاعبين الآن".

 

وأشار جبر إلى أن الجهاز الفني جهز اللاعبين نفسيًا وفنيًا قبل اللقاء، لكن اختلاف المستوى الفني بين القارتين بشكلٍ عام، والبطولات الأوروبية والإفريقية، يزيد من حظوظ أي فريق من القارة العجوز أمام الأندية الإفريقية.

 

كما أكد جبر أن النادي الأحمر سيطوي صفحة لقاء بايرن ميونخ، ويستعد بشكلٍ جيد للمباراة أمام بالميراس البرازيلي، لتكرار الإنجاز التاريخي للفريق، الذي حققه عام 2006، وحصد المركز الثالث بالبطولة مرة أخرى.

 

وتابع: "لن تكون هناك مكافآت للاعبين رغم الأداء المشرف أمام بطل أوروبا، فعقلية النادي الأهلي لا تسمح لنا بالتعامل مع الخسارة كإنجاز حتى لو كانت على يد بطل أوروبا".

 

وختم: "نعد الجماهير بأننا سنعوضهم عن خسارة مباراة اليوم، بهزيمة الفريق البرازيلي، وحصد المركز الثالث".

المصدر: سكاي نيوز
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