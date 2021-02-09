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رياضة
الإتّحاد الأفريقي لكرة القدم يشيد بأداء "الأهلي" بعد الخسارة أمام "بايرن"!
Lebanon 24
09-02-2021
|
21:00
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أشاد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالمستوى الذي ظهر به نادي "الأهلي" المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، رغم الخسارة 0-2 أمام العملاق "بايرن ميونيخ" الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.
وقال الحساب الرسمي للـ"كاف" عبر "فيسبوك": "أداء رائع من "الأهلي"، ممثل إفريقيا، في مواجهة "بايرن" في كأس العالم للأندية".
وأضاف: "جعلتمونا فخورين بكم.. إلى المباراة التالية".
وسجل هدفي "البايرن" ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و85، ويلتقي بطل أوروبا في المباراة النهائية التي تقام الخميس المقبل، "تيغريس" المكسيكي.
يذكر أن "الأهلي" المصري سيلاقي "بالميراس" البرازيلي، الخميس المقبل، للتنافس على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.
المصدر:
روسيا اليوم
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