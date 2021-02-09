رياضة

مولر يحتفي بقميص مهاجم "الأهلي".. و"البايرن" يعلّق: "ضحكتك فيها كهربا" (صورة)

Lebanon 24
09-02-2021 | 23:00
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أشاد نجم منتخب ألمانيا و"بايرن ميونيخ" توماس مولر، بنادي "الأهلي" المصري، عقب نهاية مواجهة نصف نهائي مونديال الأندية التي جمعت الفريقين، أمس الإثنين، وفاز بها "البايرن" بهدفين بدون مقابلز

ونشر المهاجم الألماني، عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" صورة يحمل خلالها قميص مهاجم "الأهلي" محمود كهربا، وعلق على المنشور بكلمات جاء فيها: "شكراً للأهلي على هذه المباراة الرائعة والجمهور الرائع".
 
كذلك نشر الحساب الرسمي لـ"بايرن ميونيخ" على "فيسبوك" الصورة وعلّق عليها قائلاً: "ضحكتك فيها كهربا". 
 
 
 
 
وكان "بايرن ميونيخ" الألماني تأهل إلى المباراة النهائية لمونديال الأندية بعد فوزه على "الأهلي" بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب "الريان" بالعاصمة القطرية الدوحة.
 
وسجل هدفي البايرن المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 17 و85، ويلتقي بطل أوروبا في المباراة النهائية التي تقام الخميس المقبل، "تيغريس" المكسيكي. 

يذكر أن "الأهلي" سيلاقي "بالميراس" البرازيلي، الخميس المقبل، للتنافس على المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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