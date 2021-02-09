"الهلال" يسحق "العين" بخماسية في الدوري السعودي (فيديو)

حقّق نادي "الهلال" فوزاً ساحقاً على مضيفه نادي "العين" بنتيجة 5-0، في المباراة المؤجّلة من المرحلة 16 من الدوري السعودي لكرة القدم، والتي أقيمت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب "مدينة الملك سعود الرياضية" في الباحة.

وكان مهاجم "الهلال" الفرنسي، بافيتيمبي غوميز، نجم المباراة بدون منازع حيث سجّل 4 أهداف لفريقه (سوبر هاتريك)، 3 منها من ركلات جزاء في الدقائق 9، 45+5، 57 و78 على الترتيب، فيما سجّل سالم الدوسري الهدف الخامس لـ"الهلال" في الدقيقة 90+4.

وبذلك، رفع "الهلال" رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني خلف "الشباب" المتصّدر، فيما تجمّد رصيد "العين" عند 13 نقطة في المركز 16 والأخير من جدول ترتيب الدوري.