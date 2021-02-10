رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

تأهل نادي "يوفنتوس" إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم على الرّغم من تعادله سلبياً مع ضيفه "إنتر ميلان" في المباراة التي جمعتهما، أمس الثلاثاء ضمن إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

واستفاد نادي "السيدة العجوز" من فوزه ذهاباً بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "سان سيرو" في الثاني من شباط الحالي.



ولم يفلح أي من لاعبي الفريقين في هز الشباك رغم الفرص العديدة التي أتيحت خلال مجريات اللقاء.

وسيواجه "يوفنتوس" في النهائي، الفائز من المباراة التي ستجمع اليوم الأربعاء "أتلانتا" وضيفه "نابولي" ضمن إياب نصف النهائي الثاني.

يذكر أنّ مباراة الذهاب بين "نابولي" وضيفه "أتلانتا "انتهت بالتعادل من دون أهداف.