يورغن كلوب يفقد والدته: كانت تعني لي كل شيء!

أفادت وسائل إعلام ألمانية بأنّ إليزابيث كلوب والدة مدرب "ليفربول" الإنكليزي، يورغن كلوب، توفيت اليوم الأربعاء عن عمر يناهز الـ81 عاماً.



وبحسب صحيفة "Schwarzwaelder Bote"، فإن المدرب الألماني البالغ من العمر 53 عاماً لن يتمكن من السفر إلى ألمانيا لحضور مراسم دفن والدته، بسبب القيود المفروضة على دخول ألمانيا من بريطانيا نتيجة انتشار فيروس "كورونا" في المملكة المتحدة.

وقال كلوب تعليقاً على خبر وفاة والدته: "كانت تعني لي كل شيء. كانت أمّاً حقيقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

ويرغب المدرب الألماني الشهير في إقامة حفل تأبين لوالدته بمجرد أن تسمح له الظروف بذلك.

Клопп не сможет посетить похороны матери из-за коронавирусаhttps://t.co/nsl6VWuRRo pic.twitter.com/igYxzywRKd — РИА Новости Спорт (@rsportru) February 10, 2021 Jürgen Klopp’s 81 year old mother, Elisabeth, has sadly passed away.



He won’t be able to attend the funeral in Germany due to pandemic-related travel restrictions.



She meant everything to him.



YNWA Jürgen ❤️ pic.twitter.com/Bn30V1yiLX — Watch LFC (@Watch_LFC) February 10, 2021