كأس إيطاليا.. "أتالانتا" يطيح بـ"نابولي" ويضرب موعداً مع "اليوفي" في النهائي!

تأهّل نادي "أتالانتا" إلى نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على ضيفه "نابولي" بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في إياب نصف نهائي البطولة، ليضرب موعداً في المباراة النهائية مع نادي "يوفنتوس" في 19 أيار المقبل.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل عن طريق دوفان زاباتا في الدقيقة العاشرة، وأضاف زميله ماتيو بيسينا الهدف الثاني في الدقيقة 16، لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وفي الشوط الثاني، قلّص هيرفينغ لوزانو النتيجة للضيوف بهدف في الدقيقة 53، لكنّ بيسينا أطلق رصاصة الرحمة على "نابولي" بهدفٍ ثالث في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بين الفريقيْن بالتعادل السلبي، وسيواجه "أتالانتا" في النهائي فريق "يوفنتوس" الذي كان تعادل سلبياً مع "إنتر ميلان"، يوم الثلاثاء، لكنّه استفاد من فوزه ذهاباً بنتيجة 2-1.