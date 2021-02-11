رياضة

بثنائية أمام "برشلونة".. "إشبيلية" يضع قدماً في نهائي كأس الملك!

Lebanon 24
11-02-2021 | 12:00
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وضع نادي "إشبيلية" قدماً في نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه الثمين على ضيفه "برشلونة" بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي المسابقة. 
 
وافتتح جيوليوس كوندي التسجيل لـ"إشبيلية" في الدقيقة 25، قبل أن يضيف الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب "برشلونة" السابق، الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 86.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، فإنّه بهذه النتيجة بات على "برشلونة" الفوز بفارق 3 أهداف في مباراة الإياب، التي ستقام على ملعبه "كامب نو" في 28 شباط الحالي، إذا أراد قلب النتيجة والصعود للنهائي.

في المقابل، أصبح يكفي "إشبيلية" الخسارة بفارق هدف وحيد، أو بفارق هدفين شريطة نجاحه في هزّ الشباك، لبلوغ المباراة النهائية، وملاقاة الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين "ليفانتي وأتلتيك بلباو" التي تقام مباراة الذهاب منها اليوم.
المصدر: د أ ب
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