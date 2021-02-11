كأس فرنسا.. "سان جيرمان" إلى ثمن النهائي بفوز صعب على "كان"

تأهل نادي "باريس سان جيرمان" إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس فرنسا، عقب الفوز الصعب على مضيفه "كان" بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما، أمس الأربعاء، ضمن دور الـ32 من المسابقة.وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المهاجم الإيطالي الشاب مويس كين في الدقيقة 49، بعد كرة عرضية من النجم البرازيلي نيمار من داخل منطقة الجزاء حوّلها كين في الشباك.وذكر موقع "يلا سبورت" أنّ المباراة شهدت هدفاً ملغياً أيضاً لصالح "باريس سان جيرمان"، كما تعرض نيمار لإصابة عضلية خرج على إثرها من الملعب في الدقيقة 60.