مباراة مجنونة.. "إيفرتون" يبلغ ربع نهائي "كأس الاتحاد" على حساب "توتنهام"

تأهّل نادي "إيفرتون" إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه "توتنهام هوتسبير" في مباراة "مجنونة" شهدت تسجيل 9 أهداف (5 لـ"إيفرتون" و4 لـ"توتنهام") إضافة إلى شوطيْن إضافيين.

وافتتح "توتنهام" التسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق دافيسون سانشيز، إلا أنّ دومينيك كالفيرت ليوين أدرك التعادل لـ"إيفرتون" في الدقيقة 36، ثمّ أضاف زميله ريتشارليسون هدف التقدّم في الدقيقة 38.

وعند الدقيقة 43 من الشوط الأول، سجّل غيلفي سيغوردسون الهدف الثالث لـ"إيفرتون"، وقبل نهاية الشوط الأول سجّل إيريك لاميلا الهدف الثاني لـ"توتنهام" عند الدقيقة 45+3.

وفي الشوط الثاني، أدرك "توتنهام" التعادل عن طريق سانشيز في الدقيقة 57، ثمّ عاد ريتشارليسون وسجّل هدف التقدّم من جديد لـ"إيفرتون" في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 83، أدرك النّجم البديل هاري كين التعادل لـ"توتنهام" ليتمّ اللجوء إلى شوطيْن إضافييْن.

وعند الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الأول، سجّل البرازيلي بيرنارد دوارتي الهدف الخامس لـ"إيفرتون" والذي حسم المواجهة لمصلحة فريق المدرّب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي ضمن بطاقة التأهل إلى ربع النهائي، على حساب فريق المدرّب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو.