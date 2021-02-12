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رياضة
فتح تحقيق في واقعة كونتي ورئيس يوفنتوس
Lebanon 24
12-02-2021
|
06:00
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فتح مكتب المدعي العام الإيطالي، تحقيقا حول الأزمة التي نشبت بين أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس وأنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، خلال مباراة الفريقين بإياب نصف نهائي كأس إيطاليا.
وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية "ANSA"، فإنه تم استدعاء الحكم الرابع دانييلي شيفي لجلسة استماع في مكتب المدعي العام، بعدما لم يذكر الحكم ماوريتسيو مارياني أي شيء عن هذه المشادة.
ولم تعاقب اللجنة أنطونيو كونتي ورئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، حيث لم يُشر الحكم في تقريره لأي شيء حول المشادة بينهما.
وأفاد التقرير أن مكتب المدعي العام، سيقوم بجمع جميع المواد المصورة، ودراسة كل ما يتعلق بالواقعة التي نشبت بين مدرب إنتر ورئيس يوفنتوس.
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