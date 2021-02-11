للمرة الثانية في تاريخه...بايرن ميونخ الألماني يتوج بكأس العالم للأندية

توج بايرن ميونخ الألماني بكأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه على تيغريس المكسيكي بهدف دون مقابل في النهائي الذي جمعهما على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية.