رياضة

للمرة الثانية في تاريخه...بايرن ميونخ الألماني يتوج بكأس العالم للأندية

Lebanon 24
11-02-2021 | 21:57
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توج بايرن ميونخ الألماني بكأس العالم للأندية لكرة القدم، بعد فوزه على تيغريس المكسيكي بهدف دون مقابل في النهائي الذي جمعهما على ملعب "المدينة التعليمية" في مدينة الريان القطرية.
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