إصابة سائق فورمولا 1 شهير في حادث "دراجة"





ويعود ألونسو (39 عاما) بطل العام مرتين للمنافسة في سباقات فورمولا 1 هذا العام بعد غياب موسمين. قال فريق ألباين المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسياراتإن سائقه الإسباني فرناندو ألونسو تعرض لحادث سير أثناء قيادته دراجة في سويسرا، وذلك بعد تقرير إعلامي أشار إلى أنه ربما أصيب بكسور.ويعود ألونسو (39 عاما) بطل العام مرتين للمنافسة في سباقات فورمولا 1 هذا العام بعد غياب موسمين.

وأضاف الفريق في بيان "فرناندو في كامل وعيه وحالته جيدة وينتظر الخضوع لفحوصات طبية صباح الغد".

وذكرت صحيفة غازيتا ديلو سبورت الإيطالية في وقت سابق إن السائق الإسباني اصطدم بسيارة أثناء التدريب على دراجته بالقرب منمنزله في لوغانو ونُقل إلى المستشفى.

وقال ألباين، المعروف سابقا باسم رينو، إنه لن يكون هناك المزيد من التفاصيل حول حالة ألونسو حتى اليوم الجمعة.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن الأشعة المبدئية تشير إلى حدوث كسور محتملة، وأثارت الشكوك بشأن إمكانية مشاركة ألونسو في بداية الموسم الشهر المقبل.



وينطلق الموسم الجديد بسباق البحرين في 28 آذار المقبل بينما تقام اختبارات ما قبل بداية الموسم على حلبة الصخير في الفترة من 12 وحتى 14 آذار.

وغاب ألونسو، الذي حصد لقبيه مع رينو في 2005 و2006 وانتصر في32 سباقا، منذ 2018 عندما كان يشارك مع مكلارين.

ونال السائق الإسباني لقب سباق لومان 24 ساعة مرتين كما شارك في سباق إنديانابوليس 500 ورالي دكار منذ رحيله عن فورمولا 1.

وصعد رينو على منصة التتويج ثلاث مرات في الموسم الماضي منبينها مرتان مع الأسترالي دانييل ريتشياردو، الذي انتقل إلى مكلارين، ومرة واحدة مع الفرنسي إستيبان أوكون.

ولو غاب ألونسو عن بداية الموسم فلن تكون المرة الأولى حيث لم يشارك في جائزة أستراليا الكبرى في 2015 بعد حادث قوي مع مكلارين في التجارب الحرة وتعرضه لارتجاج.