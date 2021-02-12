باريس سان جرمان يعلن مدة غياب نيمار

أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي بأن مهاجمه البرازيلي نيمار يعاني من إصابة في "العضلة المقربة الطويلة" ستبعده "نحو 4 أسابيع عن الملاعب" وبالتالي عن مواجهة برشلونة في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.ويلتقي فريق العاصمة الفرنسية مع نظيره الكاتالوني خارج ملعبه في 16 فبراير الحالي في كامب نو لكن النجم البرازيلي قد يشارك في مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء في 10 مارس المقبل.ولم يشارك نيمار الأحد الماضي أساسيا في قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم ضد مرسيليا، بسبب التهاب معوي.وسيغيب أيضا عن المباراة ضد برشلونة اللاعب الأرجنتيني أنخل دي ماريا وذلك بسبب إصابة في فخذه، وفق ما أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جرمان الفرنسي.يذكر أن فريق العاصمة الفرنسية عانى، الأربعاء، كثيرا لحجز بطاقته إلى ثمن نهائي الكأس بعدما انتصر بصعوبة على فريق كاين من الدرجة الثانية بهدف لصفر.ويشكل غياب نيمار عن مواجهة فريقه السابق برشلونة، بلا شك خبرا سعيدا للنادي الكتالوني الذي يعاني من إصابة مدافعيه جيرارد بيكيه وسيرجيو روبيرتو ورونالد أراوخو وسيرجينيو ديست.