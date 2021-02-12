رياضة

الدوري السعودي.. التعادل يحسم "ديربي جدة" بين "الاتحاد" والأهلي"

Lebanon 24
12-02-2021 | 21:00
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حرم نادي "الاتحاد" غريمه "الأهلي" من الظفر بالنقاط الثلاث ذهاباً وإياباً في الدوري السعودي لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام 2015، بعدما تعادل معه في مباراة "ديربي جدة" التي جمعت الفريقين ضمن الجولة 18 من المسابقة (دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين).

وسجل المصري أحمد حجازي هدف التعادل لفريقه "الاتحاد" على "الأهلي" عند الدقيقة 86 ليحرمه من الفوز عليه بعدما كان "الأهلي" متقدماً بهدف عبد الرحمن غريب في الدقيقة 24.
 
وكان لقاء الذهاب انتهى بهدفين نظيفين لـ"الاتحاد" سجلهما البرازيلي رومارينيو وغاري رودريغيز لاعب منتخب الرأس الأخضر.
 
 
وبذلك، رفع "الأهلي" رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع "الاتحاد" رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع على جدول الترتيب. 

وبحسب موقع "العربية"، فإنّ آخر مرة خرج فيها "الأهلي" بدون تحقيق الفوز تعود إلى موسم 2014 – 2015، وشهدت ذلك الوقت عدم قدرة غريمه الأصفر من الفوز أيضاً، عندما انتهت مباراة الذهاب في الجولة 13 بالتعادل بهدفي عبدالرحمن الغامدي وتيسير الجاسم وإياباً بالنتيجة نفسها بعدما أحرز فهد المولد الهدف الأول عند الدقيقة 85 قبل أن يعدل سلمان المؤشر النتيجة في آخر الدقائق.
 
 
المصدر: العربية
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