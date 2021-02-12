رياضة

منتخب سيدات لبنان يطل من "ودية" أرمينيا بعد توقّف دام عامين

Lebanon 24
12-02-2021 | 15:54
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يشارك المنتخب اللبناني للسيدات بكرة القدم في بطولة وديّة ينظمها الاتحاد الأرميني من 7 لغاية 13 نيسان المقبل الى جانب منتخبات الأردن، ليتوانيا وأرمينيا.

ومن المقرر أن يصل المنتخب اللبناني الى مطار زفارتنوتس الدولي في العاصمة الأرمينية يريفان في 5 نيسان المقبل وستقيم المنتخبات المشاركة في فندق "ANI GRAND".

هذا وستقام مراسم قرعة البطولة في 6 نيسان وتنطلق المباريات في اليوم التالي على ملعبي شارينتسافان وبيونيك حيث يبعد الملعب الاول عن مكان اقامة المنتخبات حوالي 35-40 دقيقة فيما يبعد الثاني 15 دقيقة.

وهي أول مشاركة دولية لمنتخب السيدات بعد توقف لمدة عامين حيث كانت مشاركته الأخيرة في العام 2019 في  بطولة غرب اسيا للسيدات في البحرين والتي احتل فيها المركز الثالث، فيما حالت ظروف جائحة كورونا الى الغاء العديد من المشاركات والوديّات الدولية في العام الماضي.

ويستعد المنتخب للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 2022  للسيدات والتي ستقام خلال الفترة من 20 كانون الثاني الى 6 شباط 2022 بحسب موعدها الجديد.

وفي هذا الاطار، تقام تصفيات البطولة من 13 إلى 25 أيلول 2021 بنظام التجمع، في سباق اللحاق بمنتخبات اليابان حاملة اللقب وأستراليا والصين والهند المضيفة، التي حصلت مسبقاً على بطاقات التأهل للنهائيات.

وتشهد نسخة عام 2022 مشاركة 12 منتخباً وطنياً، مقارنة بمشاركة ثمانية منتخبات في النسخة الماضية، حيث سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة على ثلاث مجموعات وتضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

وفي السياق عينه، تتضمن البطولة إقامة 25 مباراة على الأقل، بحيث تمتد المباريات على 18 يوماً، وتتأهل 8 منتخبات إلى الدور ربع النهائي.

وكذلك ستكون نسخة عام 2022 مؤهلة لنهائيات كأس العالم للسيدات 2023 التي تقام في أستراليا ونيوزلندا، حيث تتأهل 5 منتخبات آسيوية لتنضم إلى أستراليا من أجل تمثيل قارة آسيا في النسخة الموسعة من كأس العالم التي تضم 32 منتخباً.
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