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رياضة
والد نيمار: نجلي يبكي بسبب الجبناء!
Lebanon 24
13-02-2021
|
06:00
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رد والد نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، على الانتقادات الموجهة لنجله في الفترة الأخيرة.
وأعلن سان جيرمان، الخميس، أن نيمار يعاني من إصابة عضلية، تعرض لها أمام كان، وسيغيب عن الملاعب لمدة 4 أسابيع.
وكان باسكال دوبراز، مدرب كان، الذي واجه سان جيرمان مؤخرًا في كأس فرنسا، قد وصف نيمار بـ"الطفل البكّاء".
وفي هذا الصدد كتب والد نيمار، عبر حسابه على "إنستغرام": "يجب أن يبكي نجلي حقًا، لكن ليس من أجل ما تتخيله يا سيدي".
وأضاف: "في رأيي، يجب أن يبكي لأن هناك مدربين مثلك، وحكام بهذا المستوى، واتحادات مهملة وصامتة، وصحفيين منحازين، وجبناء في الرياضة".
وختم: "نعم.. عليه وعلي أن نبكي، لكن سحر كرة القدم سيستمر في ليلة أخرى، وبعد ذلك سينهض مرة أخرى ليهزمهم، كما هو الحال دائمًا".
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