منتخب لبنان للركبي يونيون يحقق انتصارات في الإسكندرية

تصدر منتخب لبنان للركبي يونيون، المجموعة الثانية بـ3 انتصارات في دور المجموعات للبطولة العربية، التي تقام على ملعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية.



وافتتح رجال الأرز البطولة بالفوز على المنتخب الليبي (14-7)، ومن ثم على فلسطين (31-0)، ثم حققوا فوزا صعبا على الإمارات (17-14). وافتتح رجال الأرز البطولة بالفوز على المنتخب الليبي (14-7)، ومن ثم على فلسطين (31-0)، ثم حققوا فوزا صعبا على الإمارات (17-14).



ويلتقي منتخب لبنان مع منتخب سوريا الذي حل ثانيا في المجموعة الأولى، في حين يلتقي منتخب مصر مع منتخب الإمارات.



وتقام مباريات الدور نصف النهائي ونهائي البطولة، ظهر غد السبت على الملعب عينه.



ويأمل رئيس الاتحاد اللبناني للركبي يونيون سمير دبوق، أن يتوج منتخب الأرز بالبطولة.