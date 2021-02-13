رياضة

بالأسماء.. كورونا يتفشى بين لاعبي منتخب عربي

Lebanon 24
13-02-2021 | 12:00
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أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة في بيان رسمي إصابة 5 لاعبين جدد في صفوف المنتخب الأردني بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده في البحرين.

وجاء في البيان: "يعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة ورود خبر إصابة اللاعبين زيد عباس، محمود عابدين، فادي ابراهيم، غازي الصلاح، رعد برهوش حسب فحوصات السلطات الصحية البحرينية. نتمنى لهم الشفاء العاجل ولا زال الاتحاد في اتصال على مدار الساعة مع الكادر الإداري والفني لتقييم الوضع العام للصقور في البحرين".

وبذلك ارتفع عدد الإصابات ضمن بعثة المنتخب الأردني إلى 9، بعد إصابة اللاعبين محمد شاهر ومحمود الهزايمة، والمعالج حسن برهومة والمعد البدني أحمد سمير في وقت سابق.

ويستعد المنتخب الأردني للمشاركة في النافذتين الثانية والثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2021 بين 18 و23 شباط الجاري في العاصمة البحرينية المنامة.
المصدر: وكالات
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