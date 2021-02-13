رياضة

بايرن ميونيخ ينتزع الحائط الفرنسي من ليفربول

Lebanon 24
13-02-2021 | 18:00
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سينتقل المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو إلى بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في المواسم الثمانية الماضية وذلك اعتبارا من الموسم المقبل قادمًا من مواطنه لايبزيغ، وفق ما كشفت صحف محلية.

وأفادت صحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر" الرائدتان أن العملاق البافاري سيدفع 43 مليون يورو (52 مليون دولار) لتفعيل البند الجزائي لشراء قلب الدفاع الذي يمتد عقده مع لايبزيغ حتى العام 2023.

ويبدو أن بايرن المتوج الخميس بكأس العالم للأندية ليكمل سداسية تاريخية، أزاح ليفربول وتشلسي الإنجليزيين اللذين كانا يرغبان بالحصول على خدمات أوباميكانو.

سيحل الفرنسي بدلا من النمساوي دافيد ألابا (28 عامًا) الذي من المتوقع ان يغادر ميونيخ مع نهاية عقده في يونيو المقبل بعد ان رفض عروضًا عدة لتجديده.
 
وقال البوسني حسن صالحميدزيتيش المدير الرياضي لبطل أوروبا لصحيفة "بيلد"، إن بإمكانه تأكيد خبر التوقيع مع ابن الـ22 عامًا.

وأفاد: "بإمكاني (تأكيد) ذلك ونحن في بايرن ميونيخ سعداء جدًا حيال الامر. لقد أجرينا محادثات جيدة ومكثفة واحترافية مع دايو ووكيله فولكر ستروث على مدى عدة أشهر".

وتابع: "كنا ندرك اننا نواجه منافسة شرسة. قدمنا له رؤيتنا لمسيرته في بايرن ميونيخ".
 
وكشف صالحميدزيتيش أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على الصفقة خلال تواجد بايرن في الدوحة عندما فاز في نهائي مونديال الأندية على تيغريس المكسيكي.

وأضاف: "خلال الأسبوع الماضي في الدوحة، تحدثت مرة أخرى مع جميع المعنيين. في نهاية المطاف، كان اللاعبون والعائلة والإدارة مقتنعين بأن بايرن ميونيخ هو الشريك المناسب".

وجلس أوباميكانو على مقاعد البدلاء في المباراة الذي فاز فيها فريقه 2-1 ضد ضيفه أوغسبورغ في افتتاح المرحلة 21 من البوندسليغا الجمعة، إلا أن المدير الرياضي للايبزيغ ماركوس كروشي تردد في تأكيد الصفقة.

وقال في حديث مع موقع "دازون": "في الواقع، إنها حقيقة بأن لديه بند جزائي ونحن لا نسيطر على الوضع، لا يمكنني قول أكثر من ذلك".

وشدد على انه تمت إراحة أوباميكانو قبل المباراة المرتقبة في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري ابطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي التي نقلت الى بودابست بسبب حظر الضيوف من دخول ألمانيا نتيجة قيود مكافحة كوفيد-19.
المصدر: سكاي نيوز
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