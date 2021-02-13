15
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
11
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
يوفنتوس يخطط "لخطف" نجم برشلونة الشاب.. والسر عند رونالدو
Lebanon 24
13-02-2021
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يحاول عملاق إيطاليا يوفنتوس، استغلال الوضع المتأزم في برشلونة، للتعاقد مع واحد من أبرز نجومه الشابة، وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو".
وبحسب الموقع، يخطط "البيانكونيري" لخطف نجم برشلونة أنسو فاتي، البالغ من العمر 18 عامًا، في صيف الانتقالات المقبل.
ويسعى يوفنتوس للاستفادة من علاقة نجمه كريستيانو رونالدو القوية بوكيل أعماله البرتغالي جورجي مينديز، والذي يعمل وكيلاً لأعمال النجم الإسباني الشاب فاتي.
وينتهي عقد فاتي في صيف 2022، مما يعني أن عدم بيعه الصيف المقبل، قد يسمح له بالخروج مجانا بعد موسمين، وهو أمر "كارثي" بالنسبة للنادي الكتالوني.
وقد يكون وكيل الأعمال مينديز "عراب" صفقة انتقال فاتي لليوفي، الصيف المقبل، والتي تقدر بحوالي 80 مليون يورو، وهو مبلغ مفيد جدا لبرشلونة الذي يعاني من أزمة مالية مؤخرا.
الحل الثاني
أما الحل الثاني وفقا "لكالتشيو ميركاتو"، فيكمن في بيع رونالدو، الذي ينتهي عقده كذلك في 2022، مما يدخل ليوفنتوس مبلغًا كبيراً يستطيع به شراء فاتي، "نجم المستقبل".
وبالرغم من أن فاتي لن يعوض هداف الفريق رونالدو بهذه السرعة، لكنه من الناحية المادية، خيار منطقي جدا ويضمن ربحا مستقبليا لبطل إيطاليا.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
بعدما كانت ستحل ضيفة على الهواء .. قناة لبنانية تعتذر منها بسبب؟
Lebanon 24
بعدما كانت ستحل ضيفة على الهواء .. قناة لبنانية تعتذر منها بسبب؟
14:12 | 2021-02-13
13/02/2021 02:12:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة الفنانة ناريمان عبود ... وزوجها الفنان وسام الامير يودّعها بكلمات مؤثرة
Lebanon 24
وفاة الفنانة ناريمان عبود ... وزوجها الفنان وسام الامير يودّعها بكلمات مؤثرة
22:03 | 2021-02-13
13/02/2021 10:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Joyce.. عاصفة آتية الى لبنان وإليكم موعدها
Lebanon 24
Joyce.. عاصفة آتية الى لبنان وإليكم موعدها
12:20 | 2021-02-13
13/02/2021 12:20:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الخلاف بين الـMTV وحزب الله يتصاعد والمحطة لا تمانع اللجوء للقضاء
Lebanon 24
الخلاف بين الـMTV وحزب الله يتصاعد والمحطة لا تمانع اللجوء للقضاء
13:00 | 2021-02-13
13/02/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"اجت السعلة" فنزع الكمامة... وزير الصحة يشعل مواقع التواصل (فيديو)
Lebanon 24
"اجت السعلة" فنزع الكمامة... وزير الصحة يشعل مواقع التواصل (فيديو)
19:38 | 2021-02-13
13/02/2021 07:38:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:00 | 2021-02-14
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يعزّز صدارته بفوز على "غرناطة"
06:00 | 2021-02-14
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
21:00 | 2021-02-13
ليستر سيتي يقسو على ليفربول بثلاثية
18:00 | 2021-02-13
بايرن ميونيخ ينتزع الحائط الفرنسي من ليفربول
15:00 | 2021-02-13
ميسي يتبرع بحذائه التاريخي الذي حطم به رقم الأسطورة بيليه.. والهدف نبيل (صور)
12:00 | 2021-02-13
بالأسماء.. كورونا يتفشى بين لاعبي منتخب عربي
فيديو
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
06:00 | 2021-02-14
14/02/2021 09:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شقيق مذيعة LBCI إلى الغناء.. شاهدوا الفيديو
09:00 | 2021-02-12
14/02/2021 09:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
Lebanon 24
رغم التعادل السلبي.. "اليوفي" إلى نهائي كأس إيطاليا (فيديو)
18:00 | 2021-02-10
14/02/2021 09:03:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact