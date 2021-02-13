رياضة

يوفنتوس يخطط "لخطف" نجم برشلونة الشاب.. والسر عند رونالدو

Lebanon 24
13-02-2021 | 23:00
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يحاول عملاق إيطاليا يوفنتوس، استغلال الوضع المتأزم في برشلونة، للتعاقد مع واحد من أبرز نجومه الشابة، وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو".
 
وبحسب الموقع، يخطط "البيانكونيري" لخطف نجم برشلونة أنسو فاتي، البالغ من العمر 18 عامًا، في صيف الانتقالات المقبل.

ويسعى يوفنتوس للاستفادة من علاقة نجمه كريستيانو رونالدو القوية بوكيل أعماله البرتغالي جورجي مينديز، والذي يعمل وكيلاً لأعمال النجم الإسباني الشاب فاتي.
 
وينتهي عقد فاتي في صيف 2022، مما يعني أن عدم بيعه الصيف المقبل، قد يسمح له بالخروج مجانا بعد موسمين، وهو أمر "كارثي" بالنسبة للنادي الكتالوني.

وقد يكون وكيل الأعمال مينديز "عراب" صفقة انتقال فاتي لليوفي، الصيف المقبل، والتي تقدر بحوالي 80 مليون يورو، وهو مبلغ مفيد جدا لبرشلونة الذي يعاني من أزمة مالية مؤخرا.

الحل الثاني

أما الحل الثاني وفقا "لكالتشيو ميركاتو"، فيكمن في بيع رونالدو، الذي ينتهي عقده كذلك في 2022، مما يدخل ليوفنتوس مبلغًا كبيراً يستطيع به شراء فاتي، "نجم المستقبل".

وبالرغم من أن فاتي لن يعوض هداف الفريق رونالدو بهذه السرعة، لكنه من الناحية المادية، خيار منطقي جدا ويضمن ربحا مستقبليا لبطل إيطاليا.
المصدر: سكاي نيوز
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