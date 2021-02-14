الدوري الإماراتي: المتصدّر يسقط في أرضه.. والتعادل يحسم قمّة "شباب الأهلي" و"الوحدة"

تعرّض متصدّر الدوري الإماراتي لكرة القدم، نادي "الشارقة" لخسارة على أرضه من نادي "العين" بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن الجولة 16 من المسابقة (دوري الخليج العربي).

وافتتح "الشارقة" التسجيل مبكراً عبر مهاجمه كايو لوكاس بتسديدة قوية من رأس منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية.

وانتظر "العين" حتى الدقيقة الثانية للوقت البديل في الشوط الأول، ليدرك التعادل بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة عن طريق يحيى نادر.

وفي الشوط الثاني، تمكّن لاعب "العين" لابا كودجو في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 72، لتنتهي المباراة بفوز مثير لـ"العين" على المتصدّر.

ورفع "العين" رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع موقتاً، فيما بقي "الشارقة" متصدراً بـ 36 نقطة لكنّه مهدّد بفقدان انفراده بالصدارة في حال فوز "الجزيرة" صاحب الـ 33 نقطة اليوم على "اتحاد كلباء".

وفي قمّة أخرى في افتتاح الجولة، تعادل "شباب الأهلي" مع ضيفه "الوحدة" بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت على "استاد راشد" بدبي.

وأحرز هدفي "شباب الأهلي" محمد جمعة "بيليه" وكارلوس ادواردو في الدقيقتين 34 و59، فيما سجّل هدفي "الوحدة" جيانلوكا منيز وخميس إسماعيل في الدقيقتين 26 و60.

وبذلك رفع "شباب الأهلي" رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، فيما رفع "الوحدة" رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.

وفي مباراة أخرى، تمكّن نادي "بني ياس"من تخطّي عقبة مضيفه "خورفكان" بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب "صقر بن محمد القاسمي" في خورفكان.

وأحرز هدفي "السماوي" كلّ من سلطان الشامسي والبرازيلي جواو بيدرو في الدقيقتين 6 و23، فيما أحرز هدف "خورفكان" الوحيد البرازيلي دودو في الدقيقة 57.



وبذلك، رفع "بني ياس" رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد "خورفكان" عند 15 نقطة في المركز 11.

وفي مباراة أخرى، حقّق فريق "حتا" أول فوز له هذا الموسم على حساب ضيفه "عجمان" بـ3 أهداف من دون مقابل في المباراة التي جرت على استاد "حمدان بن راشد".

وسجّل أهداف المباراة كلّ من جوناتاس كريستيان في الدقيقتين 53 و82 وأحمد مال الله في الدقيقة 95.