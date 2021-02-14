الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)

حقّق فريق "نابولي" فوزاً مهماً على ضيفه حامل اللقب نادي "يوفنتوس" بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس السبت، ضمن الجولة 22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وبهذا الفوز، رفع "نابولي" رصيده إلى 40 نقطة وبفارق نقطتين خلف "يوفنتوس" صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة. وعلى ملعب "دييغو أرماندو مارادونا"، سجل لورنزو إنسيني هدف الفوز لـ"نابولي" من ضربة جزاء في الدقيقة 31، ليخطف 3 نقاط ثمينة لفريقه ويصعد به إلى المركز الرابع موقتاً بانتظار باقي مباريات الجولة.وبهذا الفوز، رفع "نابولي" رصيده إلى 40 نقطة وبفارق نقطتين خلف "يوفنتوس" صاحب المركز الثالث برصيد 42 نقطة.