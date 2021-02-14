رياضة

"برشلونة" يسحق "ألافيس" بخماسية في "الليغا" (فيديو)

Lebanon 24
14-02-2021 | 15:00
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سحق نادي "برشلونة" ضيفه نادي "ديبورتيفو ألافيس" بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وتناوب على تسجيل خماسية الفريق الكتالوني، الأرجنتيني ليونيل ميسي (هدفان) في الدقيقتين 45+1 و75، والبرتغالي ترينكاو (هدفان) في الدقيقتين 29 و74، وجونيور فيربو في الدقيقة الـ80، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد لويس رايوخا في الدقيقة الـ57 من عمر اللقاء.
 
وبهذا الفوز، رفع "برشلونة" رصيده إلى 46 نقطة واستعاد المركز الثاني من غريمه "ريال مدري"د الذي لديه 46 نقطة أيضاً ولكن يتأخر عن الفريق الكتالوني بفارق الأهداف.
 
وكان "ريال مدريد" قد صعد للمركز الثاني موقتاً بفوزه الجمعة على "خيتافي" بهدفين نظيفين في مباراة مؤجلة من الدوري، وهو سيواجه اليوم "فالنسيا".
 
في المقابل، توقف رصيد "ألافيس" عند 22 نقطة في المركز الـ16 على جدول ترتيب فرق "الليغا".
 
المصدر: روسيا اليوم
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