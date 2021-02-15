زيدان: أشعر بالقلق

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار (2-0) أمام فالنسيا، مساء الأحد، في الجولة 23 من الليغا، وهو الانتصار الثالث على التوالي في المسابقة.وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إصابة كارفاخال؟ لا أفهم، هناك الكثير من الإصابات، وأشعر بالقلق، وحين أفقد لاعبا يزعجني ذلك. إنها انتكاسة وحزين على كارفاخال فقد لعب 25 دقيقة بشكل جيد جدًا".وأضاف: "لن أخوض في جدال حول جدول المباريات، ولدينا الكثير من المتاعب، حيث هناك العديد من الإصابات، لكننا سنواصل العمل، وعلى أمل أن يتعافى لاعبونا".وتابع: "بالنسبة لي كمدرب، فمن السيء أن يتعرض اللاعبون للإصابات، وآمل فقط أن تكون قليلة، والآن سنرى مدى الإصابة التي تعرض لها كارفاخال".وأردف: "الفوز بالليغا؟ سوف نستمر في عملنا ولن ننظر إلى الآخرين، وأنا سعيد باللاعبين وكنا جيدين للغاية ضد فالنسيا من الناحية الدفاعية، وظهرنا بشكل جيد جدًا بالكرة خاصًة في الشوط الأول".واستكمل: "التحسن في الدفاع واضح لأن اللاعبين يؤمنون بما يفعلونه، وهناك العديد من النقاط أمامنا، وهي 45 نقطة وسنرى ما سيحدث".وختم: "سعيد من أجل ميندي، لأنه يتقدم ويمكنه المساهمة في الهجوم، وفي المباراة الماضية سجل هدفا رائعًا واليوم أيضًا، لكن تم إلغاؤه، وهو يناسبنا جدًا لأنه ظهير ولاعب رائع".