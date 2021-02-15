رياضة

زيدان: أشعر بالقلق

Lebanon 24
15-02-2021 | 06:00
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أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار (2-0) أمام فالنسيا، مساء الأحد، في الجولة 23 من الليغا، وهو الانتصار الثالث على التوالي في المسابقة.

وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إصابة كارفاخال؟ لا أفهم، هناك الكثير من الإصابات، وأشعر بالقلق، وحين أفقد لاعبا يزعجني ذلك. إنها انتكاسة وحزين على كارفاخال فقد لعب 25 دقيقة بشكل جيد جدًا".

وأضاف: "لن أخوض في جدال حول جدول المباريات، ولدينا الكثير من المتاعب، حيث هناك العديد من الإصابات، لكننا سنواصل العمل، وعلى أمل أن يتعافى لاعبونا".

وتابع: "بالنسبة لي كمدرب، فمن السيء أن يتعرض اللاعبون للإصابات، وآمل فقط أن تكون قليلة، والآن سنرى مدى الإصابة التي تعرض لها كارفاخال".

وأردف: "الفوز بالليغا؟ سوف نستمر في عملنا ولن ننظر إلى الآخرين، وأنا سعيد باللاعبين وكنا جيدين للغاية ضد فالنسيا من الناحية الدفاعية، وظهرنا بشكل جيد جدًا بالكرة خاصًة في الشوط الأول".

واستكمل: "التحسن في الدفاع واضح لأن اللاعبين يؤمنون بما يفعلونه، وهناك العديد من النقاط أمامنا، وهي 45 نقطة وسنرى ما سيحدث".

وختم: "سعيد من أجل ميندي، لأنه يتقدم ويمكنه المساهمة في الهجوم، وفي المباراة الماضية سجل هدفا رائعًا واليوم أيضًا، لكن تم إلغاؤه، وهو يناسبنا جدًا لأنه ظهير ولاعب رائع".
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