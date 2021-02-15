16
o
بيروت
17
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
زيدان: أشعر بالقلق
Lebanon 24
15-02-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته بالانتصار (2-0) أمام فالنسيا، مساء الأحد، في الجولة 23 من الليغا، وهو الانتصار الثالث على التوالي في المسابقة.
وقال زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "إصابة كارفاخال؟ لا أفهم، هناك الكثير من الإصابات، وأشعر بالقلق، وحين أفقد لاعبا يزعجني ذلك. إنها انتكاسة وحزين على كارفاخال فقد لعب 25 دقيقة بشكل جيد جدًا".
وأضاف: "لن أخوض في جدال حول جدول المباريات، ولدينا الكثير من المتاعب، حيث هناك العديد من الإصابات، لكننا سنواصل العمل، وعلى أمل أن يتعافى لاعبونا".
وتابع: "بالنسبة لي كمدرب، فمن السيء أن يتعرض اللاعبون للإصابات، وآمل فقط أن تكون قليلة، والآن سنرى مدى الإصابة التي تعرض لها كارفاخال".
وأردف: "الفوز بالليغا؟ سوف نستمر في عملنا ولن ننظر إلى الآخرين، وأنا سعيد باللاعبين وكنا جيدين للغاية ضد فالنسيا من الناحية الدفاعية، وظهرنا بشكل جيد جدًا بالكرة خاصًة في الشوط الأول".
واستكمل: "التحسن في الدفاع واضح لأن اللاعبين يؤمنون بما يفعلونه، وهناك العديد من النقاط أمامنا، وهي 45 نقطة وسنرى ما سيحدث".
وختم: "سعيد من أجل ميندي، لأنه يتقدم ويمكنه المساهمة في الهجوم، وفي المباراة الماضية سجل هدفا رائعًا واليوم أيضًا، لكن تم إلغاؤه، وهو يناسبنا جدًا لأنه ظهير ولاعب رائع".
تابع
الأكثر قراءة
بيان هام من "قوى الأمن" إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من "قوى الأمن" إلى اللبنانيين.. هذا ما جاء فيه
19:55 | 2021-02-14
14/02/2021 07:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري سمع كلاماً غير مطمئن وحكومة انتقالية في الافق ؟!
Lebanon 24
الحريري سمع كلاماً غير مطمئن وحكومة انتقالية في الافق ؟!
10:00 | 2021-02-14
14/02/2021 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم لائحة الوزراء التي سلّمها عون للحريري
Lebanon 24
بالأسماء.. إليكم لائحة الوزراء التي سلّمها عون للحريري
18:36 | 2021-02-14
14/02/2021 06:36:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو لطبيب بمستشفى الحريري يثير ضجة بسبب كيفية تلقيه اللقاح.. ما حقيقته؟
21:15 | 2021-02-14
14/02/2021 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لمسلحين في اللقلوق يُحدِث بلبلة.. ما علاقتهم بجبران باسيل؟
Lebanon 24
فيديو لمسلحين في اللقلوق يُحدِث بلبلة.. ما علاقتهم بجبران باسيل؟
21:48 | 2021-02-14
14/02/2021 09:48:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:00 | 2021-02-15
بعد النتائج المتردية.. بماذا تعهد صلاح لجماهير ليفربول؟
22:00 | 2021-02-14
ليفربول يخسر لقب الدوري الإنجليزي
18:00 | 2021-02-14
الدوري الإنكليزي.. "مان سيتي" يعزّز صدارته بثلاثية في شباك "توتنهام"!
15:00 | 2021-02-14
"برشلونة" يسحق "ألافيس" بخماسية في "الليغا" (فيديو)
12:00 | 2021-02-14
الدوري الإماراتي: المتصدّر يسقط في أرضه.. والتعادل يحسم قمّة "شباب الأهلي" و"الوحدة"
09:00 | 2021-02-14
الدوري الإسباني.. "أتلتيكو" يعزّز صدارته بفوز على "غرناطة" (فيديو)
فيديو
أصالة: للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح (فيديو)
Lebanon 24
أصالة: للمرّة الأولى أعرف ما هو ألم الروح (فيديو)
21:00 | 2021-02-14
15/02/2021 09:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب يجمع بين عمله كنادل وهوايته بالرّقص.. شاهدوا حركاته! (فيديو)
Lebanon 24
شاب يجمع بين عمله كنادل وهوايته بالرّقص.. شاهدوا حركاته! (فيديو)
18:00 | 2021-02-14
15/02/2021 09:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
Lebanon 24
الدوري الإيطالي.. "نابولي" يخطف 3 نقاط ثمينة من "اليوفي" (فيديو)
06:00 | 2021-02-14
15/02/2021 09:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact