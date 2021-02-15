لاعب إيراني في "إسرائيل".. ما القصة؟

وصل البطل الإيراني سعيد مولائي إلى "إسرائيل" استعدادا للمشاركة في بطولة "تل أبيب غراند سلام" للجودو، بحسب ما قالت قناة "الحرة".وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن بطل العالم السابق في الجودو مولائي سيشارك في بطولة تل أبيب غراند سلام تحت جنسية منغوليا التي يحملها بعد فراره من إيران عام 2019.وحظي مولائي باستقبال من قبل رئيس الاتحاد الإسرائيلي موشيه بونتبي الذي أقل اللاعب الإيراني في سيارته الخاصة إلى مقر سكن الوفود المشاركة في البطولة، وفقاً لـ"الحرة".وقال بونتبي: "لقد صنعنا التاريخ بجمع القلوب بين الشعوب. أتمنى أن يكون هناك سلام بين الشعوب".وسيخضع مولائي لحراسة أمنية مشددة في الفندق الذي يقيم فيه 450 رياضيا يمثلون 65 دولة في هذه البطولة الكبرى التي تبدأ الخميس وتستمر لمدة أسبوع.وهرب مولائي من إيران بسبب إجباره من قبل المسؤولين الإيرانيين على الخسارة في نصف نهائي بطولة العالم للجودو في اليابان 2019، حتى لا يتأهل لمواجهة خصم إسرائيلي هو ساغي موكي تمكن من الوصول للمباراة النهائية والتتويج بالميدالية الذهبية لاحقا، بحسب ما جاء في تقرير "الحرة".