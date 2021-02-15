رياضة

الدوري الإيطالي.. "إنتر" يعود إلى الصدارة من بوابة "لاتسيو"! (فيديو)

Lebanon 24
15-02-2021 | 21:00
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حقق نادي "إنتر ميلان" فوزاً ثميناً على ضيفه فريق "لاتسيو" بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

ويدين "الإنتر" بالفضل في الفوز لنجمه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي سجل هدفين في الدقيقتين 22 من ركلة جزاء و45، وصنع الهدف الثالث في الدقيقة الـ64 بتقديمه كرة على طبق من ذهب لزميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي أسكنها بالشباك الخالية، فيما سجل هدف الضيوف الوحيد الأرجنتيني غونزالو إسكالانتي في الدقيقة الـ61 من عمر اللقاء.
 
وبهذا الفوز، رفع "إنتر ميلان" رصيده إلى 50 نقطة، وانتزع الصدارة من جاره "ميلان" (49 نقطة) الذي تعرض لخسارة مفاجئة السبت بهدفين نظيفين أمام "سبيزيا" الوافد الجديد إلى دوري الأضواء.
 
في المقابل، توقف رصيد "لاتسيو" عند 40 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".
 
 
 
المصدر: روسيا اليوم

رياضة

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