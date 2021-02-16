رياضة

رونالدو يشتري سيارة "فريدة" بسعر خيالي.. (فيديو)

Lebanon 24
16-02-2021 | 06:00
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اشترى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيارة فريدة من نوعها "بوغاتي شينتوديتشي"، تبلغ قيمتها نحو 8 ملايين يورو، وستكون واحدة من بين 10 سيارات فقط في العالم سيتم إنتاجها.

وسيتعين على رونالدو الانتظار حتى نهاية العام الجاري 2021 لاستلام سيارته الفاخرة "Bugatti Centodieci"، كونها لا تزال في مرحلة الاختبار، حيث بدأ إنتاج بوغاتي قبل بضعة أسابيع فقط، وستخضع لاختبارات نفق الرياح الشهيرة في الأسابيع المقبلة، حيث يتطلع المهندسون للتأكد من أن السيارة تلبي الشروط التي لا تشوبها شائبة بالمقارنة مع سعرها، وذلك وفقا لصحيفة "آس".
 
 
وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في نيسان 2019، أن النجم البرتغالي اشترى أغلى سيارة في العالم، تنتجها شركة "بوغاتي" من طراز "Bugatti La Voiture Noire"، مقابل نحو 11 مليون يورو.

وذكر موقع "La Stampa" أن سيارة بوغاتي "لا فواتور نوار" باللون الأسود تم تقديمها لأول مرة في معرض جنيف للسيارات، وهي مزودة بمحرك قوته 1.5 ألف حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 420 كم/ ساعة.
 
 
 
وأشار حينها إلى أن البرتغالي لن يتمكن من قيادة السيارة قبل عامين، حيث لا تزال الشركة بحاجة إلى وضع اللمسات الأخيرة عليها.
 
ويملك رونالدو أسطولا من السيارات الفخمة، يشمل "مرسيدس سي كلاس كوبيه" و"رولز رويس فانتوم" و"ويون فيراري 599 جي تي أو" و"لامبورغيني أفينتادور" وغيرها.
المصدر: روسيا اليوم
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