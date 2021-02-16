رياضة

كلوب يخرج عن صمته.. ويحسم الجدل حول مصيره مع ليفربول

Lebanon 24
16-02-2021 | 15:00
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علق المدير الفني لليفربول، يورغن كلوب على الأنباء المتداولة بشأن رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة بعد سوء النتائج.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ولايبزيج بدوري أبطال أوروبا، "رغم كل ما يحدث حولي، لكني لست بحاجة إلى استراحة".

ونفى كلوب فكرة الرحيل عن ليفربول خلال الفترة المقبلة نهائيا قائلا، "لن تتم إقالتي ولن أستقيل"، وفقا لصحيفة "ذا ميرور".

وخسر ليفربول 3 مباريات متتالية في البريميرليج، ما أبعده عن المنافسة على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.
المصدر: سبوتنيك
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