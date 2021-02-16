لبنانية تدخل التاريخ كأول عربية أميركية في سباق ناسكار للسيارات.. من هي؟ (فيديو)

"تشرّفتُ أن أكون أول أميركية عربية الأصل، أشارك في سباقات ناسكار الوطنية الاميركية للسيارات، وأملي ألا أكون الأخيرة"، هذا ما قالته توني برايدنجر 21 عامًا، من أصل لبناني، في حديثها مع شبكة "سي إن إن"، بعد إعلان لجنة سباقات ناسكار عن فوزها في 2021 Nascar التي بدأت في في فلوريدا يوم السبت الماضي.

ووصفت "سي إن إن الرياضية" برايدنجر بأنها "صنعت تاريخا" بهذا الفوز، ليس فقط لانها أول امرأة عربية أميركية تشارك في سباقات ناسكار للسيارات، بل ايضًا "باعتبارها أنجح امرأة في تاريخ نادي السيارات الأميركي، حيث تحمل 19 فوزًا تحت حزامها".

توني برايدنجر من مواليد كاليفورنيا، لأم ُ ولدت في بيروت وعائلة لبنانية، تنسب الفضل في تنشئتها على رياضة السيارات لوالدها المهندس الميكانيكي المتحمس لرياضة السيارات، وإلى شقيقتها التوأم آني، التي تتسابق أيضًا.

وقالت برايدنجر لصحيفة "عرب أميريكان نيوز": "عندما كنت في التاسعة من عمري، اصطحبنا والدي أنا وأختي إلى حلبة سباق سيارات كارتنغ، في مضمار سباق سونوما من أجل المتعة فقط. لم يعتقد قط أن ذلك سيغير حياتي. فقد تكررت زياراتي وأحببت السباق".

وكانت برايدنجر نجت السبت الماضي ، من حادث متعدد السيارات في اللفة 29 من سباق ناسكار، وصعدت إلى المراكز العشرين الأولى، وحلّت أخيرًا في المركز الثامن عشر.