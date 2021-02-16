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رياضة
غسان سركيس ادخل مُجددا الى غرفة العناية الفائقة؟
Lebanon 24
16-02-2021
|
08:56
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ترددت ليلا معلومات تفيد ان المدرب الرياضي غسان سركيس، الذي يعاني من فيروس كورونا منذ فترة، ادخل مُجددا الى غرفة العناية الفائقة.
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