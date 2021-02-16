رياضة

الدوري الإنكليزي.. "وست هام" يدخل الصراع على مركز في "أبطال أوروبا"!

Lebanon 24
16-02-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-794323-637490682858964641.jpg
Doc-P-794323-637490682858964641.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استغلّ نادي "وست هام" تراجع مستوى نادي "ليفربول"، بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وأزاحه إلى المركز السادس في ترتيب الدوري، بفوزه على "شيفيلد يونايتد" بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الإثنين، ضمن المرحلة 24 من "البريميرليغ".
 
ودخل "وست هام" في الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما صعد إلى المركز الخامس برصيد 42 نقطة متساوياً مع "تشيلسي" صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلية لدوري الأبطال، مستغلاً سقوط "ليفربول" أمام "ليستر سيتي" السبت بنتيجة 3-1.
 
وبعدما ألغيت له ركلة جزاء في بداية اللقاء عبر حكم الفيديو المساعد "VAR" بسبب تسلل على كريغ داوسون، تمكن النادي اللندني من إنهاء الشوط الأول متقدما على متذيل الترتيب بفضل ركلة جزاء أخرى انتزعها الوافد الجديد من "مانشستر يونايتد" جيسي لينغارد من كريس باشام ونفذها ديكلان رايس بنجاح في الدقيقة 41.

وعقّد "وست هام" مهمة ضيفه باضافة الهدف الثاني في مستهل الشوط الثاني من كرة رأسية للفرنسي عيسى ديوب بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها آرون كريسويل في الدقيقة 58، قبل أن يختتم النادي اللندني اللقاء بهدف ثالث في الثواني الأخيرة عبر راين فريدريكس الذي دخل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ووجد طريقه الى الشباك بعد أقل من 4 دقائق إثر تمريرة من الجزائري سعيد بن رحمة (6+90).
 

المصدر: د أ ب
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2021-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:02 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:30 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2021-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
21:00 | 2021-02-16
15:33 | 2021-02-16
15:00 | 2021-02-16
12:00 | 2021-02-16
11:45 | 2021-02-16
09:00 | 2021-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website