الدوري الإنكليزي.. "وست هام" يدخل الصراع على مركز في "أبطال أوروبا"!

استغلّ نادي "وست هام" تراجع مستوى نادي "ليفربول"، بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وأزاحه إلى المركز السادس في ترتيب الدوري، بفوزه على "شيفيلد يونايتد" بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الإثنين، ضمن المرحلة 24 من "البريميرليغ".

ودخل "وست هام" في الصراع على المشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بعدما صعد إلى المركز الخامس برصيد 42 نقطة متساوياً مع "تشيلسي" صاحب المركز الرابع آخر المراكز المؤهلية لدوري الأبطال، مستغلاً سقوط "ليفربول" أمام "ليستر سيتي" السبت بنتيجة 3-1.

وبعدما ألغيت له ركلة جزاء في بداية اللقاء عبر حكم الفيديو المساعد "VAR" بسبب تسلل على كريغ داوسون، تمكن النادي اللندني من إنهاء الشوط الأول متقدما على متذيل الترتيب بفضل ركلة جزاء أخرى انتزعها الوافد الجديد من "مانشستر يونايتد" جيسي لينغارد من كريس باشام ونفذها ديكلان رايس بنجاح في الدقيقة 41.



وعقّد "وست هام" مهمة ضيفه باضافة الهدف الثاني في مستهل الشوط الثاني من كرة رأسية للفرنسي عيسى ديوب بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها آرون كريسويل في الدقيقة 58، قبل أن يختتم النادي اللندني اللقاء بهدف ثالث في الثواني الأخيرة عبر راين فريدريكس الذي دخل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ووجد طريقه الى الشباك بعد أقل من 4 دقائق إثر تمريرة من الجزائري سعيد بن رحمة (6+90).



