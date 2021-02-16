رياضة

"البايرن" ينجو من الهزيمة أمام "بيلفيلد" في الدوري الألماني!

Lebanon 24
16-02-2021 | 21:00
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نجا نادي "بايرن ميونيخ" الأماني من الهزيمة أمام ضيفه "أرمينيا بيلفيلد" وتعادل معه 3-3، أمس الإثنين، ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتقدم "بيلفيلد" في الدقيقة التاسعة عن طريق ميشيل فلاب، قبل أن يضيف زميله بيبير الهدف الثاني في الدقيقة 37.

ونجح "بايرن ميونيخ" في العودة إلى المباراة من خلال هدف سجله روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 48، لكن كريستيان جيباور سجل الهدف الثالث لـ"بيلفيلد" بعد ذلك بدقيقة واحدة.

وفي الدقيقة 57 سجل الفرنسي كورنتين توليسو الهدف الثاني لـ"بايرن ميونيخ"، قبل أن يدرك ألفونسو دايفيز التعادل للفريق البافاري في الدقيقة 69.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، فيما رفع "أرمينيا بيلفيلد" رصيده إلى 18 نقطة في المركز 16.
 
المصدر: د أ ب
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