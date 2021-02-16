بعد مكالمة هاتفية.. هل يعود زيدان إلى "السيدة العجوز" كمدرّب؟!

كشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني التلفزيوني الشهير عن مفاجأة بشأن مكالمة هاتفية جمعت مدرب "ريال مدريد"، الفرنسي زين الدين زيدان، وأحد مسؤولي نادي "يوفنتوس" الإيطالي.وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ أحد مسؤولي "السيدة العجوز" أجرى اتصالاً هاتفياً مع المدرب الفرنسي خلال الساعات الماضية، وعرض عليه تدريب "يوفنتوس" بدءاً من الموسم المقبل.وأوضح البرنامج أن "يوفنتوس" بهذه المكالمة يحوم حول زيدان من جديد، بعدما حاول خطب وده أكثر من مرة في الفترة الماضية، ومنها مرة رسمية ومباشرة عقب رحيله عن "ريال مدريد" في المرة السابقة، ولكن زيدان وقتها كان يرفض تدريب أي فريق.ويرتبط زيدان بعلاقة قوية مع نادي "يوفنتوس" منذ سنوات طويلة حينما كان لاعباً في صفوفه وتألق معه قبل أن ينتقل إلى "ريال مدريد"ن ويحصد رفقته الألقاب، ويصبح من أساطير النادي.