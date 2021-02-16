لبنان يشارك في بطولة العالم في التزلج الألبي

وصلت بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم في التزلج الألبي.يترأس البعثة رئيس الاتحاد فريدي كيروز وتضم: نائب رئيس الاتحاد سليم كيروز، أمين صندوق الاتحاد ريمون سكر ، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي يوسف شامل خليل، المدربان الفرنسي رومان غارسان والصربي كريستو دوروفيتش، مانون عويس، ماريا أبو جوده، كارلي- ماريا إسكندر و نايا كردي(لاعبات) وسيزار عرنوق، نعيم فنيانوس، سيريل كيروز وراي إسكندر(لاعبين).