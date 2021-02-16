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رياضة
لبنان يشارك في بطولة العالم في التزلج الألبي
Lebanon 24
16-02-2021
|
15:33
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وصلت بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم في التزلج الألبي.
يترأس البعثة رئيس الاتحاد فريدي كيروز وتضم: نائب رئيس الاتحاد سليم كيروز، أمين صندوق الاتحاد ريمون سكر ، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي يوسف شامل خليل، المدربان الفرنسي رومان غارسان والصربي كريستو دوروفيتش، مانون عويس، ماريا أبو جوده، كارلي- ماريا إسكندر و نايا كردي(لاعبات) وسيزار عرنوق، نعيم فنيانوس، سيريل كيروز وراي إسكندر(لاعبين).
المصدر:
الوكالة الوطنية
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