رياضة

لبنان يشارك في بطولة العالم في التزلج الألبي

Lebanon 24
16-02-2021 | 15:33
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 وصلت بعثة الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم في التزلج الألبي.


يترأس البعثة رئيس الاتحاد فريدي كيروز وتضم: نائب رئيس الاتحاد سليم كيروز، أمين صندوق الاتحاد ريمون سكر ، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي يوسف شامل خليل، المدربان الفرنسي رومان غارسان والصربي كريستو دوروفيتش، مانون عويس، ماريا أبو جوده، كارلي- ماريا إسكندر و نايا كردي(لاعبات) وسيزار عرنوق، نعيم فنيانوس، سيريل كيروز وراي إسكندر(لاعبين).
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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