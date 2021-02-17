9
o
بيروت
15
o
طرابلس
6
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
9
o
جونية
4
o
النبطية
1
o
زحلة
1
o
بعلبك
7
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
رونالدو يهدد عرش أسطورة يوفنتوس ديل بييرو
Lebanon 24
17-02-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الثلاثاء بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو بات على بعد هدفين فقط، لمعادلة رقم قياسي مسجل باسم هداف "البيانكونيري السابق" أليساندرو ديل بييرو.
ويتصدر ديل بييرو قائمة هدافي يوفنتوس في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، برصيد 9 أهداف.
ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن رونالدو يأتي في المركز الثالث ضمن قائمة هدافي يوفنتوس في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، برصيد 7 أهداف، وذلك دون احتساب النسخة القديمة لكأس أوروبا والجولات التمهيدية أو مراحل المجموعات.
وتوج يوفنتوس بلقب بطل كأس أوروبا عام 1985، قبل أن يتم تغيير اسم البطولة إلى دوري أبطال أوروبا عام 1992، ومن ثم فاز يوفنتوس بلقب البطولة بحلتها الجديدة عام 1996.
وفي ما يلي قائمة أفضل هدافي يوفنتوس في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا منذ عام 1992:
1- الإيطالي أليساندرو ديل بييرو (9 أهداف).
2- الإيطالي فيليبو إنزاغي (7 أهداف).
3- البرتغالي كريستيانو رونالدو (7 أهداف).
4- الفرنسي ديفيد تريزيغيه (5 أهداف).
5- الأرجنتيني غونزالو هيغواين (5 أهداف).
6- الأرجنتيني باولو ديبالا (5 أهداف).
يذكر أن رونالدو (36 عاما) توج 5 مرات بلقب دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، مرة مع مانشستر يونايتد في عام 2008، وأربع مرات بقميص ريال مدريد في الأعوام (2014، 2016، 2017، 2018)، وهو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 132 هدفا، وواصل الدون تسجيل الأهداف في الأدوار الإقصائية خلال المواسم الـ14 الأخيرة، وأحرز 67 هدفا فيها.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
لا عاصفة ثلجية في لبنان.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
لا عاصفة ثلجية في لبنان.. إليكم التفاصيل
14:02 | 2021-02-16
16/02/2021 02:02:17
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان...قاصر تُغتصب ويُتاجر بها...والأهل متورطون!
Lebanon 24
في لبنان...قاصر تُغتصب ويُتاجر بها...والأهل متورطون!
20:25 | 2021-02-16
16/02/2021 08:25:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حصوله على الإقامة الذهبية في الامارات.. هجوم قاسٍ على راغب علامة ومطالبات بمغادرته لبنان! (فيديو)
Lebanon 24
بعد حصوله على الإقامة الذهبية في الامارات.. هجوم قاسٍ على راغب علامة ومطالبات بمغادرته لبنان! (فيديو)
10:30 | 2021-02-16
16/02/2021 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الإعلامية ليال الإختيار تنقل للطوارئ
Lebanon 24
الإعلامية ليال الإختيار تنقل للطوارئ
19:41 | 2021-02-16
16/02/2021 07:41:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
ارتفاع جديد لسعر صرف الدولار في السوق الموازية
22:27 | 2021-02-16
16/02/2021 10:27:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
09:00 | 2021-02-17
محمد صلاح: أنا لا أشتكي.. لكن يجب أن نثق بأنفسنا
23:00 | 2021-02-16
"تشيلسي" يتخطّى "نيوكاسل" في الدوري الإنكليزي! (فيديو)
21:00 | 2021-02-16
"البايرن" ينجو من الهزيمة أمام "بيلفيلد" في الدوري الألماني!
18:00 | 2021-02-16
الدوري الإنكليزي.. "وست هام" يدخل الصراع على مركز في "أبطال أوروبا"!
15:33 | 2021-02-16
لبنان يشارك في بطولة العالم في التزلج الألبي
15:00 | 2021-02-16
كلوب يخرج عن صمته.. ويحسم الجدل حول مصيره مع ليفربول
فيديو
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
09:00 | 2021-02-17
17/02/2021 09:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
Lebanon 24
رافعة تحمل بقرة إلى سطح مبنى قيد الإنشاء.. والشرطة تتدخّل (فيديو)
23:00 | 2021-02-16
17/02/2021 09:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
شاهدوا فيديو "فتح الصندوق" لطائرة "DJI FPV" قبل الإعلان الرسمي!
Lebanon 24
شاهدوا فيديو "فتح الصندوق" لطائرة "DJI FPV" قبل الإعلان الرسمي!
21:00 | 2021-02-16
17/02/2021 09:20:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact