مشادة كلامية وكلمات نابية بين بيكيه وغريزمان خلال مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان

حدثت مشادة كلامية نابية بين جيرارد بيكيه، مدافع "برشلونة"، وزميله المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، بعد هدف التعادل الذي سجله مهاجم "باريس سان جيرمان" كيليان مبابي في شباك "برشلونة"، في إطار مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن المشادة اللفظية حدثت بين اللاعبين في الدقيقة 38 بعد عودة غريزمان لمساندة ديست للتصدي لمبابي في عملية هجومية باريسية انتهت باحتساب ركلة ركنية.



واستعمل بيكيه كلمات بذيئة لشتم غريزمان، الذي طالبه بالكف عن الصراع، لكن المدافع الإسباني تمادى في السب بكلمات نابية، ليقوم غريزان بالرد بالمثل.



وقال بيكيه لتبرير احتجاجه وشتمه لزميله: "نحن نعاني منذ 5 دقائق من مثل هذه الطريقة"، وشتم زميله.