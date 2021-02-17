تغريدة ساخرة لنيمار.. وصف ليلة الإطاحة ببرشلونة بـ"المثالية" (صورة)

حرص نجم نادي باريس سان جيرمان، نيمار على متابعة مباراة فريقه ومضيفه برشلونة، التي أقيمت أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وانتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 4-1.ونشر نيمار، الذي غاب عن اللقاء بسبب الإصابة، تغريدة ساخرة عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، عبر فيها عن اندهاشه من احتساب الحكم ركلة جزاء لفريق برشلونة في الدقيقة 26.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح برشلونة إثر كرة مشتركة بين مدافع سان جيرمان لايفين كورزاوا، ولاعب خط وسط برشلونة فرينكي دي يونغ، فانبرى لها ليونيل ميسي بيسراه مسددا الكرة بقوة في سقف الشباك، ليسجل الهدف الوحيد للفريق الكتالوني في المباراة.ووصف نيمار احتساب تلك الركلة ضد فريقه بـ"المزحة"، وأرفق تغريدته برموز تعبر عن السخرية.ولكن نيمار، الذي سبق له الدفاع عن ألوان برشلونة والتألق في صفوفه بين العامين 2013 و2017، عاد في وقت لاحق وحذف التغريدة الساخرة، ونشر أخرى أشاد من خلالها بالأداء الجماعي الرائع الذي قدمه لاعبو فريقه، ووصف ليلة الفوز على "البارسا" بـ"الليلة المثالية".ويتعافى نيمار من إصابة عضلية تعرض لها في مباراة ضد نادي "كان" في كأس فرنسا، الأربعاء الماضي، وستبعده عن الملاعب 4 أسابيع.