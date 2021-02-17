فوزٌ ثمين لـ"ليفربول" على "لايبزيغ" في ثمن نهائي "أبطال أوروبا"!

حقّق نادي "ليفربول" الإنكليزي فوزاً ثميناً خارج أرضه على نادي "لايبزيغ" الألماني بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.والمباراة أقيمت على ملعب "بوشكاش أرينا" في المجر الذي تمّ اعتماده كأرض فريق "لايبزيغ"، بسبب إجراءات السفر المرتبطة بـ"كورونا" في ألمانيا.وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، ولكن "ليفربول" انتفض في الشوط الثاني وحقق الفوز بهدفين سجلهما النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني في الدقيقتين 53 و58.وبذلك سهّل "ليفربول" كثيراً من مهمّته للعبور إلى الدور ربع النهائي في البطولة، قبل مباراة الإياب في العاشر من آذار المقبل.