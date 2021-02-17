تنس.. الروسي ميدفيديف يعبر ربع نهائي "أستراليا المفتوحة"



تمكّن الروسي دانييل مدفيديف، من عبور الدور ربع النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بفوزه على مواطنه أندريه روبليف بـ 3 مجموعات من دون ردّ، ليحجز مكاناً له في الدوري قبل النهائي للبطولة.

وحقّق مدفيديف الفوز بواقع 7-5، و6-3، و6-2، ليمدّد سلسلة انتصاراته في 19 مباراة متتالية، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".