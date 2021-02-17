رياضة

"الأهلي" يتخطّى "المريخ" بثلاثية في افتتاح "أبطال أفريقيا"

Lebanon 24
17-02-2021 | 23:00
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تغلّب نادي "الأهلي" المصري على ضيفه نادي "المريخ" السوداني بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
وسجّل محمد مجدي هدف التقدم لـ"الأهلي" في الدقيقة 57، ثمّ أضاف محمود عبد المنعم "كهربا" الهدف الثاني في الدقيقة 63 وأحرز والتر بواليا أول أهدافه بالقميص الأحمر والهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة 70.
واعتلى "الأهلي" حامل اللقب بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني صدارة ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن "سيمبا" التنزاني الفائز على "فيتا كلوب" من الكونغو الديمقراطية 1-0، فيما تذيّل "المريخ" الترتيب بلا نقاط.
ومن المقرر أن يلعب "الأهلي" في الجولة الثانية مع "سيمبا" التنزاني بملعب الأخير يوم الثلاثاء المقبل.
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