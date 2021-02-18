9
o
بيروت
15
o
طرابلس
9
o
صور
9
o
جبيل
9
o
صيدا
10
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
10
o
بشري
9
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
هل اقترب غاريث بيل من نهاية مسيرته؟.. وكيله يتحدث
Lebanon 24
18-02-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا يشارك النجم الويلزي غاريث بيل بالكثير من المباريات مع فريقه توتنهام الإنجليزي، لأنه اقترب من نهاية مسيرته المليئة بالألقاب، بحسب ما ذكر وكيل أعماله جوناثان بارنيت الأربعاء.
وكان الجناح السريع قد عاد إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني في أيلول الماضي، لكن اللاعب البالغ 31 عاما شارك مرتين فقط من أصل 22 مباراة في تشكيلة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.
وشكّك مورينيو الأسبوع الماضي بتعليق لبيل على وسائل التواصل اعتبر فيه أنه بصحة جيدة، برغم عدم توافره لخوض مباراة في مسابقة الكأس خسرها فريقه ضد إفرتون.
وعن سبب عدم مشاركة بيل كثيرا بعد عودته إلى توتنهام، قال بارنيت في مؤتمر أعمال حول صناعة كرة القدم "اقترب من نهاية مسيرته.. حقُّا، يجب أن تسألوا مورينيو عن ذلك".
ودافع بارنيت عن مشوار لاعبه الاحترافي المتوج مرتين بلقب الدوري الإسباني و4 مرات في دوري أبطال أوروبا "عندما يقولون ماذا حصل له؟.. لقد أحرز ألقابا في الخارج أكثر من أي لاعب بريطاني في التاريخ".
وتابع "لقد حقق مكاسب مادية وفيرة ويملك ما يكفي من المال لبقية حياته.. طريقة عيشه جيدة، وهذا ما حصل له".
وانضم بيل إلى توتنهام بعمر السابعة عشرة قادما من ساوثمبتون في 2007، قبل أن ينتقل بصفقة ضخمة إلى سانتياغو برنابيو بعدها بست سنوات.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
نجمة لبنانية شهيرة تحت الإقامة الجبريّة خارج لبنان!
Lebanon 24
نجمة لبنانية شهيرة تحت الإقامة الجبريّة خارج لبنان!
14:08 | 2021-02-17
17/02/2021 02:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دب أبيض "على طريق سير الضنية"...ما القصة؟
Lebanon 24
دب أبيض "على طريق سير الضنية"...ما القصة؟
22:52 | 2021-02-17
17/02/2021 10:52:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في القليعات - عكار ...أب يطلق النار على ولديه من بندقية صيد!
Lebanon 24
في القليعات - عكار ...أب يطلق النار على ولديه من بندقية صيد!
19:41 | 2021-02-17
17/02/2021 07:41:06
Lebanon 24
Lebanon 24
جنون الدولار.. ارتفاع إضافي بسعر الصرف في السوق الموازية
Lebanon 24
جنون الدولار.. ارتفاع إضافي بسعر الصرف في السوق الموازية
08:55 | 2021-02-18
18/02/2021 08:55:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. هذا موعد بدء رفع الدعم
Lebanon 24
أيها اللبنانيون.. هذا موعد بدء رفع الدعم
06:30 | 2021-02-18
18/02/2021 06:30:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:43 | 2021-02-18
"الآسيوي" يعتمد الاتحاد اللبناني عضواً في برنامج النخبة للشباب
12:00 | 2021-02-18
مع تزايد الإصابات في الريال.. زيدان يستدعي ابنه ثيو!
09:00 | 2021-02-18
باريس سان جرمان يحدد سعر بيع كيليان مبابي
23:00 | 2021-02-17
"الأهلي" يتخطّى "المريخ" بثلاثية في افتتاح "أبطال أفريقيا"
21:00 | 2021-02-17
تنس.. الروسي ميدفيديف يعبر ربع نهائي "أستراليا المفتوحة"
18:00 | 2021-02-17
فوزٌ ثمين لـ"ليفربول" على "لايبزيغ" في ثمن نهائي "أبطال أوروبا"!
فيديو
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
Lebanon 24
الفندق الذي بناه ترامب بعامين ينهار بعشرين ثانية (فيديو)
10:30 | 2021-02-18
18/02/2021 13:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
Lebanon 24
إنفجار لم يهز ضمائرهم: لو تدري زهراء ذات "العيون الخضراء" لماذا استشهد والدها "الحلو والمليح" تحت أنقاض المرفأ
12:30 | 2021-02-17
18/02/2021 13:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
Lebanon 24
مركبة تبهر العالم بمفاجآت تحدث لأول مرة في المريخ (فيديو)
09:00 | 2021-02-17
18/02/2021 13:37:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact