زوج مدربة منتخب إيران للتزلج يمنعها من السفر لبطولة العالم!

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الفريق النسائي الإيراني للتزلج على جبال الألب توجه جوا الأربعاء إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة العالم في كورتينا دامبيزو بدون مدربتهم التي منعها زوجها من مغادرة البلاد.





ولم تقدم تقارير وكالة إسنا شبه الرسمية للأنباء وصحيفة شرق اليومية المؤيدة للإصلاح أي تفاصيل عن سبب عدم سماح زوج سميرة زرغاري لها بالمغادرة. كما لم يقدم اتحاد التزلج الإيراني أي معلومات. ولم تقدم تقارير وكالة إسنا شبه الرسمية للأنباء وصحيفة شرق اليومية المؤيدة للإصلاح أي تفاصيل عن سبب عدم سماح زوج سميرة زرغاري لها بالمغادرة. كما لم يقدم اتحاد التزلج الإيراني أي معلومات.

وبموجب القانون الإيراني يمكن للأزواج منع زوجاتهم من السفر خارج البلاد.

وزرغاري ليست أول رياضية متزوجة منعها زوجها من مغادرة إيران. ففي عام 2015، غابت لاعبة كرة القدم نيلوفر أردالان عن بطولة كأس آسيا لكرة الصالات - نسخة داخلية من كرة القدم - بعد أن صادر زوجها جواز سفرها في نزاع بينهما.