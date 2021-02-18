خسارة مريرة لـ"يوفنتوس" على أرض "بورتو" في دوري أبطال أوروبا

مني نادي "يوفنتوس" الإيطالي بخسارة مريرة في أرض مضيفه نادي "بورتو" البرتغالي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح الإيراني مهدي طارمي التسجيل لـ"بورتو" مبكراً في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، فيما أضاف زميله المالي موسى ماريجا الهدف الثاني في الدقيقة 46، بعد مرور 20 ثانية بالتحديد على انطلاق الشوط الثاني.



وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد بات يكفي "بورتو"، التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله هدفين على الأقل، في مباراة الإياب التي تجرى بإيطاليا في التاسع من آذار المقبل، من أجل الصعود للدور المقبل.



أمّا "يوفنتوس"، فيتعيّن عليه الفوز بهدف نظيف على الأقل لتفادي خروجه المبكر من البطولة.