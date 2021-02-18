رياضة

خسارة مريرة لـ"يوفنتوس" على أرض "بورتو" في دوري أبطال أوروبا

Lebanon 24
18-02-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-794994-637492414335730111.jpg
Doc-P-794994-637492414335730111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مني نادي "يوفنتوس" الإيطالي بخسارة مريرة في أرض مضيفه نادي "بورتو" البرتغالي بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وافتتح الإيراني مهدي طارمي التسجيل لـ"بورتو" مبكراً في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، فيما أضاف زميله المالي موسى ماريجا الهدف الثاني في الدقيقة 46، بعد مرور 20 ثانية بالتحديد على انطلاق الشوط الثاني.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد بات يكفي "بورتو"، التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف وحيد شريطة تسجيله هدفين على الأقل، في مباراة الإياب التي تجرى بإيطاليا في التاسع من آذار المقبل، من أجل الصعود للدور المقبل.

أمّا "يوفنتوس"، فيتعيّن عليه الفوز بهدف نظيف على الأقل لتفادي خروجه المبكر من البطولة.
 
 
المصدر: د أ ب
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
21:00 | 2021-02-18
15:00 | 2021-02-18
13:56 | 2021-02-18
12:43 | 2021-02-18
12:00 | 2021-02-18
09:00 | 2021-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website