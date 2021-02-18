"الفتى الذهبي" يقود "دورتموند" للفوز على "إشبيلية" في دوري الأبطال

قلب نادي "بوروسيا دورتموند" الألماني تأخّره بهدف إلى فوز بـ 3 أهداف لهدفَيْن على حساب مضيفه "إشبيلية" الإسباني، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويدين "دورتموند" بهذا الفوز للمهاجم النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند الملقّب بـ"الفتى الذهبي"، الذي سجّل هدفين وصنع هدفاً، ليضع الفريق قدماً في دور الثمانية للبطولة قبل مباراة الإياب على ملعبه في التاسع من آذار المقبل.

وبحسب ما ذكرت وكالة الألنباء الألمانية، فقد كان "إشبيلية" هو البادئ بالتسجيل عن طريق خيسوس فيرنانديز (سوسو) في الدقيقة السابعة، ولكن "دورتموند "رد بـ3 أهداف في غضون 24 دقيقة حيث سجل محمود داوود هدف التعادل في الدقيقة 19 ثم أحرز هالاند هدفين في الدقيقتين 27 و43.



وفي الشوط الثاني، حافظ "دورتموند" على انتصاره على الرّغم من تسجيل البديل لوك دي يونغ هدف "إشبيلية" الثاني في الدقيقة 84.