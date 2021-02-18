رياضة

"الفتى الذهبي" يقود "دورتموند" للفوز على "إشبيلية" في دوري الأبطال

Lebanon 24
18-02-2021 | 21:00
A-
A+
Doc-P-795000-637492422181178354.jpg
Doc-P-795000-637492422181178354.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قلب نادي "بوروسيا دورتموند" الألماني تأخّره بهدف إلى فوز بـ 3 أهداف لهدفَيْن على حساب مضيفه "إشبيلية" الإسباني، في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الأربعاء، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
 
ويدين "دورتموند" بهذا الفوز للمهاجم النرويجي الشاب إيرلنغ هالاند الملقّب بـ"الفتى الذهبي"، الذي سجّل هدفين وصنع هدفاً، ليضع الفريق قدماً في دور الثمانية للبطولة قبل مباراة الإياب على ملعبه في التاسع من آذار المقبل.
وبحسب ما ذكرت وكالة الألنباء الألمانية، فقد كان "إشبيلية" هو البادئ بالتسجيل عن طريق خيسوس فيرنانديز (سوسو) في الدقيقة السابعة، ولكن "دورتموند "رد بـ3 أهداف في غضون 24 دقيقة حيث سجل محمود داوود هدف التعادل في الدقيقة 19 ثم أحرز هالاند هدفين في الدقيقتين 27 و43.

وفي الشوط الثاني، حافظ "دورتموند" على انتصاره على الرّغم من تسجيل البديل لوك دي يونغ هدف "إشبيلية" الثاني في الدقيقة 84.
 
المصدر: د أ ب
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-02-18
18:00 | 2021-02-18
15:00 | 2021-02-18
13:56 | 2021-02-18
12:43 | 2021-02-18
12:00 | 2021-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website