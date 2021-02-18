الدوري الإنكليزي.. "مان سيتي" يوسّع الفارق لـ10 نقاط في الصدارة!

الفوز رقم 17 على التوالي في كل البطولات! 🌟
شاهد هدف رياض محرز وملخص الفوز بثلاثية رائعة على حساب التوفيز 🎥
🔷 #السيتي pic.twitter.com/Cu89jdTPCT
— مانشستر سيتي (@Cityarabia) February 18, 2021
الفوز رقم 17 على التوالي في كل البطولات! 🌟
شاهد هدف رياض محرز وملخص الفوز بثلاثية رائعة على حساب التوفيز 🎥
🔷 #السيتي pic.twitter.com/Cu89jdTPCT
𝟭𝟬 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧𝗦 𝗖𝗟𝗘𝗔𝗥 ⤴️
Will anyone catch @ManCity? pic.twitter.com/Mmby04kwIu
— Premier League (@premierleague) February 17, 2021
𝟭𝟬 𝗣𝗢𝗜𝗡𝗧𝗦 𝗖𝗟𝗘𝗔𝗥 ⤴️
Will anyone catch @ManCity? pic.twitter.com/Mmby04kwIu