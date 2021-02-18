الدوري الإنكليزي.. "مان سيتي" يوسّع الفارق لـ10 نقاط في الصدارة!

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فقد حقّق "مانشستر سيتي" الفوز 12 على التوالي في الدوري الإنكليزي والـ17 على التوالي في مختلف البطولات ليواصل الفريق انطلاقته الرائعة في رحلة استعادة لقب الدوري الإنكليزي.وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث بادر "مانشستر سيتي" بالتسجيل عن طريق فيل فودين في الدقيقة 32 وتعادل ريشارلسون لـ"إيفرتون" في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني، أحرز "مانشستر سيتي" الفوز بهدفين سجلهما الجزائري الدولي رياض محرز وبرناردو سيلفا في الدقيقتين 63 و77.