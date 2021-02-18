رياضة

الدوري الإنكليزي.. "مان سيتي" يوسّع الفارق لـ10 نقاط في الصدارة!

Lebanon 24
18-02-2021 | 23:00
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حقّق نادي "مانشستر سيتي" فوزاً ثميناً على مضيفه "إيفرتون" بنتيجة 3-1، أمس الأربعاء، في المباراة المؤجّلة من المرحلة 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
 
ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، فقد حقّق "مانشستر سيتي" الفوز 12 على التوالي في الدوري الإنكليزي والـ17 على التوالي في مختلف البطولات ليواصل الفريق انطلاقته الرائعة في رحلة استعادة لقب الدوري الإنكليزي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1 حيث بادر "مانشستر سيتي" بالتسجيل عن طريق فيل فودين في الدقيقة 32 وتعادل ريشارلسون لـ"إيفرتون" في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني، أحرز "مانشستر سيتي" الفوز بهدفين سجلهما الجزائري الدولي رياض محرز وبرناردو سيلفا في الدقيقتين 63 و77.
 

 
ورفع "مانشستر سيتي" رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الدوري الإنكليزي موسعاً الفارق إلى 10 نقاط مع جاره "مانشستر يونايتد" صاحب المركز الثاني، فيما تجمّد رصيد "إيفرتون" عند 37 نقطة في المركز السابع بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.
 



المصدر: د أ ب
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