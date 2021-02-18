"الآسيوي" يعتمد الاتحاد اللبناني عضواً في برنامج النخبة للشباب

نشر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم خبراً عن موافقة الاتحاد الاسيوي على اعتماد الاتحاد اللبناني كعضو كامل في برنامج النخبة للشباب في الاتحاد الآسيوي بسبب استراتجيته الجيدة في تنمية الشباب.وأشار الاتحاد الآسيوي في خبره أن الاتحاد اللبناني يلتزم بتنمية الشباب وإنشاء منصة على مواقع التواصل الاجتماعي للاعبين الشباب بهدف تحقيق النجاح لتوسيع نسبة المشاركة في كرة القدم عبر توسيع انتشارها كما جاء في رؤيته ورسالته.وأضاف "الآسيوي": "كما أنشأ الاتحاد اللبناني استراتيجية شاملة تغطي تعليم المدربين، بطولات الشباب، تحديد المواهب، الخدمات الطبية، علوم الرياضة، التعليم والرعاية الاجتماعية، دعم المرافق، الفلسفة الكروية والأكاديميات".وأكد الموقع أن لجنة شباب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تقوم بتقييم تطبيق جميع الاتحادات الأعضاء في 20 مجالًا من الأنشطة الأساسية التي تشمل – القيادة، التخطيط، التنظيم، التوظيف، التوظيف، التمويل، المرافق، الفرق، التدريب، اللعب، أداء اللاعب، الصحة، اللياقة البدنية، علم النفس والرفاهية والتعليم والتعاون والتقييم والقواعد والنتائج.وتابع “نظم الاتحاد اللبناني ثلاث بطولات للشباب بمختلف الفئات العمرية (دون 15، دون 17 ودون 19) في عام 2020. وشارك في مسابقات الشباب حوالي 62 فريقًا مع 5053 لاعبًا من مختلف الأندية والأكاديميات”.وكشف الموقع أيضا عن موافقة الاتحاد الاسيوي اعتماد أكاديمية "Athletico SC Beirut Academy"، التي أدخلت أساليب جديدة لتنمية الشباب في لبنان وقدمت مسارًا احترافيًا للاعبين الموهوبين، كأكاديمية نخبة ذات النجمة الواحدة بعد تطبيق المعايير الـ20 في مخطط النخبة للشباب التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.وأوضح الآسيوي في خبره أنه يجب على الاتحادات الأعضاء أن تفي بالمعايير الـ 11 الأولى ليتم قبولها كعضو كامل بينما سيتم منح تلك التي تفي بالمعايير العشرة الأولى عضوية مؤقتة.وختم أنه سيتعين على أكاديميات الشباب في الاتحادات الاعضاء بعد ذلك أن تفي بـ 20 معيارًا قبل الاعتراف بها كأكاديمية نجمة واحدة أو نجمتين أو ثلاث نجوم في مخطط شباب النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.